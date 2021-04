immo flash

Berger übernimmt für Herwa Multiclean

Karriere zum Tag: Neuer Geschäftsführer für Gebäudereinigung

Autor: Charles Steiner

© Herwa Multiclean

Seit Anfang April steht Walter Berger (51) als Geschäftsführer an der Spitze der Herwa Multiclean Gebäudereinigung, eine Tochter der zur Soravia gehörigen Adomo, mit Sitz in Graz. Damit leitet er ein 400-köpfiges Teams, das laut eigenen Angaben aktuell mehr als 260.000 m² an Gebäudeflächen betreut.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Walter Berger in führenden Positionen in der Reinigungsbranche tätig. Zu den früheren Karrierestationen des gebürtigen Grazers zählen etwa die Akkord Dienstleistungs GmbH und die A. Schwarzl GmbH.

Matthias Wechner, geschäftsführender Gesellschafter der Adomo zur Neubestellung: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit Walter Berger einen Hands-On-Experten im Team der ADOMO begrüßen können, der uns auf dem Weg, die Wertschöpfungskette rund um die Immobilie auszubauen, unterstützt und gleichzeitig auch das Fach von der Pike auf erlernt hat.“