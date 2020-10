immo flash

Berliner Investmentmarkt ist zurück

Vor allem im gewerblichen Sektor fast alles wie früher

Autor: Charles Steiner

Auch wenn die Corona-Pandemie den Berliner Markt für gewerbliche Immobilieninvestitionen im zweiten Quartal spürbar ausgebremst hat - Bremsspuren gibt es offenbar keine. Laut einer aktuellen Analyse von Colliers International, zieht das Transaktionsgeschehen aktuell wieder an. Zum Ende des dritten Quartals verzeichnet das Jahr 2020 bisher 6,1 Milliarden Euro Umsatz und liegt damit bereits jetzt über dem zehnjährigen Durchschnitt für das Gesamtjahr und knapp hinter dem Rekordergebnis vom Vorjahr. So hält Colliers International ein Volumen für das Gesamtjahr von 7,5 Milliarden Euro für durchaus möglich.

Ulf Buhlemann, Head of Capital Markets bei Colliers International in Berlin, erklärt, dass jene Transaktionen, die während des Lockdown gestoppt wurden, mittlerweile notariell beurkundet worden seien. „“Die pandemiebedingten operativen Einschränkungen zum zweiten Quartal sind inzwischen weitgehend gelockert und die Akteure zurück auf dem Markt." Und: Es hat sich sogar noch eine starke Nachfrage während des Shutdown aufgestaut.

Wenig überraschend stehen Büroimmobilien an erster Stelle der Investitionen nach Assetklassen - rund 62 Prozent (3,8 Milliarden Euro) des Gesamtvolumens. Über eine Milliarde Euro bzw. 18 Prozent entfielen auf Einzelhandelsimmobilien, wofür vor allem Portfolio-Transaktionen verantwortlich sind. An dritter Stelle stehen Investitionen in Gewerbegrundstücke.

Die Bruttoanfangsrendite für Core-Büroimmobilien sinkt entsprechend auf 2,80 Prozent - minus 20 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Noch deutlicher setzt sich die Renditekompression für Core-Logistikimmobilien fort. Nachdem diese zuletzt für ein Jahr lang bei 4,20 Prozent verharrte, sinkt der Wert auf aktuell 3,90 Prozent. Im Gegensatz dazu steigt die Rendite für Einzelhandelsimmobilien in 1a-Lagen um 10 Basispunkte auf 3,20 Prozent. Der Wert für Hotels verharrt weiter auf 4,40 Prozent.