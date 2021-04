immo flash

Berliner Logistik hebt ab

Bester Jahresauftakt ever erzielt

Autor: Charles Steiner

Mit einem Flächenumsatz von rund 150.000 m² konnte der Berliner Logistikmarkt das beste Jahresauftaktergebnis ever erzielen. Laut einer Analyse von BNP Paribas Real Estate konnte das starke Vorjahresergebnis sogar mehr als verdoppelt werden. Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate: „Die hohe Marktdynamik spiegelt sich auch in der Anzahl von rund 40 Vertragsabschlüssen wider. Die Player sind definitiv in Bewegung und dies gilt auch für den Standort rund um die sich im Bau befindliche Gigafabrik von Tesla in Grünheide.“ Industrie- und Produktionsunternehmen führen im zweiten Jahr in Folge das Feld der Branchen zu Jahresbeginn an. Ihr Umsatz beläuft sich bis Ende März auf gut 58.000 m², darunter die Abschlüsse des Autozulieferers Gestamp (knapp 21.000 m²), SAS Autosystemtechnik (rund 17.500 m²) und Daimler (9.000 m²). Fast gleichauf liegen die weiterhin anmietungsstarken Logistikdienstleister mit einem Marktanteil von knapp 37 Prozent. Sie präsentierten sich aktuell besonders im mittleren Größensegment aktiv. Der Großteil der Abschlüsse ging dabei aufs Konto von Onlinehändlern.

Weiterhin ist der Nachfragedruck dominierend im Berliner Marktgebiet, obwohl die jüngst fertig gestellten und spekulativ errichteten Flächen etwas Entlastung gebracht haben. Allerdings bleibt das Angebot im gesamten Marktgebiet besonders bei Flächen um die 3.000 m² knapp, und auch in den innerstädtischen Lagen stehen kurzfristig sehr wenig Objekte zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund präsentieren sich die Mieten auf hohem Niveau stabil. Die Spitzenmiete notiert weiterhin bei 7,20 Euro/m².