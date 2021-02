immo flash

Bernwieser neuer TPA-Partner

Karriere zum Tag: Führungsriege erweitert

Autor: Charles Steiner

© TPA

Das Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen TPA hat Lukas Bernwieser (35) zum Partner ernannt. Der Steuerberater ist am Standort Wien tätig. Der gebürtige Wiener Lukas Bernwieser ist Spezialist für Umgründungen, Konzernsteuerrecht sowie Internationales Steuerrecht. Der Steuerberater ist außerdem Fachvortragender und Autor zahlreicher Publikationen. Vor seinem Eintritt bei TPA war er lange Jahre in einer international tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Wien und als Referent für Steuerrecht und Steuerpolitik in der Industriellenvereinigung aktiv.

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA Steuerberatung, zur Ernennung: „Wir freuen uns sehr, Lukas Bernwieser als Partner bei TPA willkommen zu heißen. Er glänzt nicht nur durch sein Fachwissen und seine Expertise, er wird auch auf menschlicher Ebene von seinen Kolleginnen und Kollegen überaus geschätzt. Er ist das beste Beispiel für genützte Karrierechancen bei TPA.“