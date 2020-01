immo flash

Bewerbungsstart an der FH Wien

Bachelor- und Master-Studiengänge im Bereich Immobilienwirtschaft

Autor: Stefan Posch

An der FHWien der WKW hat die Bewerbungsphase für Bachelor- und Master-Studiengänge im Bereich Immobilienwirtschaft begonnen. Interessierte können sich nun bis einschließlich 11. Mai 2020 für Studienplätze bewerben, die im Wintersemester 2020/2021 zur Verfügung stehen. Laut der FHWien zeichnen sich die Studiengänge durch große Praxisnähe und Orientierung an den Bedürfnissen der Unternehmen aus. „Zwei Drittel unserer Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Dieser hohe Praxisbezug bereitet unsere Studierenden optimal auf das Berufsleben vor. Das honorieren auch die Unternehmen“, erklärt Michael Heritsch, CEO der FHWien der WKW. Viele der mittlerweile rund 11.000 AbsolventInnen der Fachhochschule würden Top-Jobs im In- und Ausland bekleiden.

Der Weg zu einem der Studienplätze beginnt auf der Website der FHWien der WKW. Dort können sich Studieninteressierte registrieren und den Online-Bewerbungsbogen ausfüllen. Den ausgedruckten Bewerbungsbogen schicken sie mit allen erforderlichen Unterlagen per Post an den Service Point der Fachhochschule. Details dazu bietet die Seite www.fh-wien.ac.at/studium/bewerben. Nach Prüfung der Unterlagen werden die BewerberInnen eingeladen, einen Termin für den IT-gestützten Aufnahmetest auszuwählen. Wer diesen Test erfolgreich absolviert, nimmt am studiengangsspezifischen Aufnahmeverfahren teil.