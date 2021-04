immo flash

BIG-Kunstinitiative mit neuem Fachbeirat

Claudia Märzendorfer und Katrin Hornek bestellt

Autor: Gerhard Rodler

Die Künstlerinnen Claudia Märzendorfer und Katrin Hornek wurden in das fünfköpfige Gremium aus ArchitektInnen, KunsthistorikerInnen und KünstlerInnen bestellt Mit der Gründung von BIG ART im Jahr 2005 wurde auch ein Fachbeirat ins Leben gerufen, der die Kunstinitiative der Bundesimmobiliengesellschaft berät und eine konstant hohe Qualität in der künstlerischen Auseinandersetzung gewährleistet. Der BIG ART Fachbeirat wirkt bei der Projektauswahl mit, nominiert die Künstlerinnen und Künstler, die zu den Wettbewerben eingeladen werden, und stellt die Basisjury für die Wettbewerbe.

Mit Beginn der neuen Funktionsperiode im April 2021 werden die Künstlerinnen Claudia Märzendorfer und Katrin Hornek als neue Mitglieder in das fünfköpfige Gremium aufgenommen. Sie folgen dem Architekten und Autor Klaus-Jürgen Bauer und der Künstlerin Nicole Six nach, die zehn Jahre Teil des Fachbeirats waren. Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs, Architektin, Cornelia Offergeld, Kunsthistorikerin und Kuratorin, sowie Manfred Wakolbinger, Künstler, bleiben als Beiratsmitglieder auch in der neuen Funktionsperiode aktiv.

Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft, über die neue Zusammensetzung des Beirats: „Unter dem Titel BIG ART bringt die Bundesimmobiliengesellschaft Kunst in den öffentlichen Raum. Wir haben vor allem in unseren Schulen und Universitätsgebäuden die Möglichkeit, Kunst in der Mitte der Gesellschaft stattfinden zu lassen. Seit der Gründung von BIG ART ist uns eine professionelle Herangehensweise an das Thema Kunst am Bau wichtig. Mit dem BIG ART Fachbeirat stellen wir diese Professionalität sicher und ermöglichen ein konstant hohes Niveau im Dialog zwischen Architektur und Kunst. Wir heißen Claudia Märzendorfer und Katrin Hornek herzlich im BIG ART Fachbeirat willkommen und bedanken uns bei Klaus-Jürgen Bauer und Nicole Six für ihr wichtiges Engagement.“ BIG ART hat seit der Gründung vor 15 Jahren 36 Kunst & Bau Projekte in ganz Österreich realisiert und rund 4,5 Mio. Euro investiert. Zu den Highlights aus den letzten Monaten zählen das Sgraffito PERSPECTIVA PRACTICA von Anna Artaker für die Universitätsbibliothek Graz, die Spiegelskulptur Kepler's Laws von Eva Schlegel für die Johannes Kepler Universität in Linz und die Skulptur MYX von Gelatin für das Gymnasium Lessinggasse in Wien. Aktuell werden zwei BIG ART Projekte realisiert: das Vivarium St. Marx von Mark Dion für das neue Biologiezentrum der Universität Wien und der Zeitbogen von Peter Sandbichler an einem Neubau für die Universität Innsbruck.