immo flash

Biogena zieht in Mahü

Comfort vermittelt 110 m²

Autor: Charles Steiner

Der österreichische Hersteller von Mikronährstoffpräparaten Biogena hat sich eine Ladenfläche von rund 110 m² in eine der wichtigsten Highstreets in Wien gesichert. Das Ladenlokal an der Mariahilfer Straße eröffnet am 11. Februar 2021, Vermieter der Fläche ist die Imfarr. Das gab die Comfort bekannt, die den Abschluss vermittelt hatte. Es ist nach einer Vermietung von rund 1.500 m² an JD Sports die zweite Vermittlung für das Imfarr-Objekt an der Mariahilferstraße 47.

„Biogena“, so Comfort-Geschäftsführer Michael Oberweger, „zählt zu jenen Einzelhändlern, die trotz Corona expandieren und die Chance nutzen, Standorte in den besten Lagen langfristig zu interessanten Konditionen zu sichern.“ Biogena treffe mit seinen Produkten sowie dem Schwerpunkt in der Gesundheitsvorsorge und Nahrungsergänzung den Puls der Zeit und sei entsprechend erfolgreich.