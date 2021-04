immo flash

BlueRock Group baut auf

Expansion am Berliner Wohnungsmarkt

Autor: Gerhard Rodler

Die Immobilien-Investment-Boutique BlueRock Group hat insgesamt 13 Wohngebäude in der deutschen Hauptstadt erworben. Das Schweizer Unternehmen investiert damit 112 Millionen Euro in das eigene Berlin-Wohnimmobilien Portfolio. Die Gebäude in zentraler Lage umfassen eine Gesamtmietfläche von rund 25.000 m² verteilt auf 326 Wohn- und 25 Gewerbeeinheiten und werden für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag saniert. Bei der Transaktion und Strukturierung stand der BlueRock Group die Wirtschaftsprüfgesellschaft PWC steuerlich beratend zur Seite. Als Finanzierungsberater war die FAP Finance tätig. Lokal wird die BlueRock Group von der MB Advisors begleitet, die die Strategie zurzeit hauptsächlich im Einkauf verstärkt.

Es handelt es sich bei den Objekten vorwiegend um Gebäude aus der Gründerzeit in den Bezirken Wedding, Neukölln, Moabit, Charlottenburg, Prenzlauer Berg und Schönenberg. Die 25 vorwiegend im Erdgeschoss gelegenen Gewerbeeinheiten bieten Flächen von 20 bis 300 m² . Die Hauptstadt-Offensive ist mit diesen Ankäufen noch nicht abgeschlossen: Es sind weitere Investitionen im gleichen Ausmaß in Planung. Das Berlin-Portfolio der BlueRock Group hat ein geplantes Investitionsvolumen von bis zu 300 Millionen Euro. Investoren sind Familiy Offices aus Europa und institutionelle Investoren.

"Als wir geplant haben, neben unserer langjährigen Erfahrung mit Büroimmobilien auch im Bereich deutscher Wohnimmobilien zu investieren, war für uns sofort klar, dass es in Berlin sein soll. Die moderne Stadt ist einer der attraktivsten Immobilienstandorte in Europa - eine Weltmetropole, die jeder Krise standhält und sich ständig weiterentwickelt. Wir wollen ein Teil dieser lebendigen Entwicklung sein. Da in zentralen Lagen kaum noch gebaut werden kann, eröffnen Bestandsgebäude eine spannende Alternative", berichtet Ronny Pifko, Managing Partner und Mitbegründer der BlueRock Group.