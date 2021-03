immo flash

Bubble-Tea-Konzept kommt nach Wien

Standort in Wiener City eröffnet

Autor: Charles Steiner

© Otto Immobilien/Steinbrenner

Noch mitten während des Lockdown ist das deutsche Bubble Tea-Konzept Teeamo in den österreichischen Markt eingetreten. Bereits im vergangenen Dezember haben die österreichischen Franchisenehmer den ersten Standort in der Wiener City (Goldschmidgasse 9) eröffnet, berichtet Otto Immobilien, die den Deal vermittelt hatten. „Wir dürfen das Konzept exklusiv bei der Expansion in Österreich begleiten“, so Ditha Kristin Ritschka, Retail-Consultant bei Otto Immobilien in einer Stellungnahme.

Teeamo, das neben Fresh Brewed Teas auch Milk Teas, Sodas und Iced Smoothies anbietet, setze ganz im Gegensatz zu früheren, ähnlichen Konzepten bewusst auf die natürliche Schiene und zeichne sich vor allem durch den Einsatz frischer, hochwertiger Grund-Produkte aus.