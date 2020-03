immo flash

Entwickeln bis zum Exit

Heute live beim 5 o'clock-Tea

Autor: Charles Steiner

Zwei ungleiche Brüder? Die einen entwickeln Büroimmobilien und drehen sie schnell weiter. Die anderen behalten sie langfristig. Zwei unterschiedliche Strategien für eine Assetklasse, vor allem in einer Welt, in der alles immer schneller wird - auch die Investments. Denn: Forward-Deals sind bei jenen, die entwickeln und weiterverkaufen, mittlerweile zum Standard geworden, der Kapitalumschlag wird zu einer immer wichtigeren Kennzahl von Entwicklern. Der heutige 5 o clock-Tea mit namhaften Diskutanten will dabei folgenden spannenden Fragen nachgehen: Entwickeln Bauträger und Developer, die Büroimmobilien bereits mittels Forward Deal verkaufen anders als Bestandshalter? Welchen Einfluss hat die Haltedauer auf die Qualität und die Nachhaltigkeit eines Büroimmobilienprojekts? Darüber diskutieren heute live unter der Moderation von Gerhard Rodler Andreas Köttl (Value One), Martin Löcker (UBM Development), Ernst Vejdovszky (S Immo) und Ewald Stückler (T.O.C.).

