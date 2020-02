immo flash

Büromarkt zeigt sich durchwachsen

Wenig Bewegung in Wien und Graz

Autor: Stefan Posch

Der Gewerbemarkt in Österreich scheint sich in einer Konsolidierungsphase zu befinden. Die Büroneuflächenproduktion in Wien ist im vergangenen Jahr laut einer Analyse von Re/Max Commercial auf ein Rekordtief von rund 45.000 m² gefallen und auch die Neuvermietungen selbst reduzierten sich auf 230.000 m² (2018: 275.000 m²). Die Leerstandsrate in Wien verringerte sich der Leerstand auf mittlerweile unter der Fünf-Prozent-Marke, jedoch mit regionalen Unterschieden, die zum Teil beträchtlich ausfallen. Die inneren Bezirke Wiens (Central Business District) weisen mit einer Leerstandsrate von weniger als 2 Prozent de facto Vollvermietung aus. Im Norden der Bundeshauptstadt blieb die Rate konstant bei teilweise über 10 Prozent. Für das Jahr 2020 wird mit einer deutlich höheren Fertigstellungsrate von geschätzten 150.000 m² in Wien gerechnet. Die größten Projekte dabei werden das QBC 1+2 sowie der Office Park 4 am Vienna Airport sein. Die größte Generalsanierung, die im heurigen Jahr fertig gestellt werden soll, ist das „Haus am Schottentor“.

„Wir können für Wien nach wie vor zwei Trends ausmachen, die hinter den großen Vermietungsflächen im Jahr 2019 stehen“, erklärt Stefan Krejci, Geschäftsführer der Re/Max Commercial Group. „Zum einen besteht ein hoher Bedarf an qualitativ hochwertigen Erstbezugs-Flächen für etablierte Unternehmen und zweitens eine gesteigerte Nachfrage durch Co-Working-Space-Anbieter.“ So hat beispielsweise der 2018 in den österreichischen Markt eingetretene CWS-Anbieter „Spaces“ eine Fläche am Schottentor mit ca. 8.700 m² angemietet, die heuer in Betrieb gehen wird.

Als besonders aktive Büromärkte in Bezug auf Neuprojekte sehen die Re/Max-Experten aktuell Klagenfurt und Linz. „In Klagenfurt sind in den letzten Jahren einige Tausend Quadratmeter an Büroflächen entstanden, vor allem in der Innenstadt, der Schleppekurve nördlich der Innenstadt. Weiters werden im Lake Side Park durch Erweiterungen bis ins Jahr 2030 weitere 25.000 m² entstehen“, so Daniel Lobnik, Re/Max Commercial in Kärnten. Der gestiegene Bedarf - auch in der Innenstadt - werde durch Projekte, wie „The Holly“ im ehemaligen Woolworth-Gebäude am Heiligengeistplatz, das „The Lords“ oder das „Salzamt“, zukünftig besser befriedigt werden können. Auch in Linz entstehen aktuell einige spannende Projekte, die nach Fertigstellung mehrere Zehntausend Quadratmeter Büroflächen bedeuten werden. In Graz zeigt sich der Büromarkt laut Alois Marchel von Re/Max Commercial in Graz bescheiden. „Die Anfrage von namhaften Unternehmen nach neuen, modernen und innovativen Büroprojekten gibt es, es fehlen jedoch die Projekte dazu“, erklärt Marchel.