Buwog baut in Kilianstädten

82 Eigentumswohnungen in Deutschland bis 2022

Autor: Charles Steiner

Die Buwog konzentriert sich mittlerweile auch auf die Entwicklung von Wohnprojekten in kleineren deutschen Städten. So ist jetzt der Startschuss für das Projekt Kilianshöhe im hessischen Kilianstädten erfolgt, bis 2022 werden dort 82 Eigentumswohnungen entstehen. Das Quartier wird eine Gesamtwohnfläche von rund 6.500 m² bieten. Die hier entstehenden 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Größen von ca. 45 bis 109 m² verteilen sich auf acht Gebäude. Die acht Mehrfamilienhäuser werden 2- oder 3-geschossig plus Staffelgeschoss errichtet und entsprechen laut eigenen Angaben dem Energiestandard nach der EnEV 2016 Stufe II.

Kilianstädten gehört als Ortsteil der Gemeinde Schöneck zu den 55 Kommunen der Wachstumsinitiative „Großer Frankfurter Bogen“ und liegt im 30-Minuten-Umkreis von Frankfurt am Main. „Wir freuen uns, dass wir für Wohnungssuchende hier mitten im Rhein-Main-Gebiet hochwertigen Wohnraum mit einem attraktiven Gestaltungs- und Ausstattungskonzept realisieren können, was dem Wohnbedarf von Young Professionals, Familien und älteren Menschen gleichermaßen entspricht“, erläutert Jessica Hesse-Kadlec, Buwog-Standortleiterin Region West.