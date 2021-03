immo flash

BVT platziert Spezial-Fonds

Zwei Gewerbeimmobilien in NRW erworben

Autor: Charles Steiner

Mit dem Erwerb zweier vollvermieteter Gewerbeimmobilien in Nordrhein-Westfalen konnte die Münchner BVT Unternehmensgruppe den Spezial-AIF "BVT Ertragswertfonds Nr. 7 erfolgreich platzieren. Mit dem Ankauf der beiden Immobilien beträgt das Fondsvolumen 31,8 Millionen Euro.

Der BVT Ertragswertfonds Nr. 7 investiert als jüngster Fonds der 2004 gestarteten Serie in ein neu errichtetes Wohn- und Geschäftshaus in Witten, dessen Geschäftsflächen langfristig an Netto vermietet sind, sowie in ein viergeschossiges Büro- und Ärztehaus in Münster, vermietet unter anderem an verschiedene niedergelassene Ärzte und drei Krankenkassen. Laut Prognose sind ab 2021 jährlich Ausschüttungen (Kapitalrückzahlung und Erträge) von durchschnittlich 4,25 Prozent p. a. vorgesehen.

Die BVT Ertragswertfondsserie umfasst bislang ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 325 Millionen Euro, verteilt über 28 Objekte mit rund 250 Mietern. Alle Objekte werden von der BVT-nahen GPM Property Management GmbH in Köln verwaltet.