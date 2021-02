immo flash

CA Immo erwartet positives Ergebnis

180 Millionen Euro positives Neubewertungsergebnis

Autor: Stefan Posch

CA Immo erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Neubewertungsergebnis von rund 180 Millionen Euro.

Auf Basis von unabhängigen externen Gutachten erwartet der Konzern für das vierte Quartal einen Immobilienbewertungseffekt von rund 205 Millionen Euro. Durch die Wertsteigerung kann der in den ersten drei Quartalen 2020 gebuchte Bewertungsverlust von 21,5 Millionen Euro mehr als kompensiert werden. Das positive Ergebnis aus der Immobilienbewertung ist jedoch verglichen mit dem Referenzwert des Vorjahres von 463 Millionen Euro deutlich schwächer ausfallen.

Laut der CA Immo reflektiert das Ergebnis das trotz der Covid-19 Pandemie weiterhin attraktive Marktumfeld in Deutschland und insbesondere in Berlin, dem größten Portfoliosegment der CA Immo. Darüber hinaus generierte die profitable Immobilienentwicklungstätigkeit des Unternehmens, sowohl hinsichtlich des Baufortschritts von laufenden Projekten in Bau als auch in Bezug auf die Entwicklung der Grundstücksreserven, positive Wertanpassungen. Demgegenüber stehen aber auch negative Effekte, die sich in erster Linie auf unmittelbar von den Folgen der Pandemie betroffene Immobilien mit den Hauptnutzungsarten Hotel und Einzelhandel sowie auf Bestandsgebäude in CEE konzentrieren. Der Wert des Immobilienportfolios wird sich zum 31. Dezember 2020 auf rund 5,6 Milliarden Euro belaufen.

Die Jahreszielsetzung für das Geschäftsjahr 2020 für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) von über 126 Millionen Euro wird deutlich übertroffen und erreicht das Vorjahresniveau von rund 133 Millionen Euro.