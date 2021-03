immo flash

CA Immo kauft in Berlin

Vollvermietetes Office in Berlin Mitte gekauft

Autor: Charles Steiner

© CA Immo

Im Rahmen eines Off-Market-Deals hat die CA Immo jetzt eine Büroimmobilie in Berlin Mitte erworben. Dabei handelt es sich um ein rund 7.800 m² großes modernes Bürogebäude, das vollständig vermietet ist. Laut CA Immo betrug der Kaufpreis 47,35 Millionen Euro, was einer Bruttoanfangsrendite von 2,7 Prozent entspricht. Das Objekt ist zu 100 Prozent von fünf Mietern belegt, wobei die Hauptmieter Bombardier und Thyssen Krupp Elevator ca. 80 Prozent der Mietfläche belegen. Die restliche durchschnittliche Mietvertragslaufzeit wurde mit 4,5 Jahren angegeben. Durch aktives Assetmanagement wolle man die Bruttorendite auf über 5,5 Prozent erhöhen, so der Konzern via Aussendung. Die Akquisition werde bereits im ersten Quartal zum FFO der CA Immo beitragen.

Keegan Viscius, Chief Investment Officer (CIO) der CA Immo: Mit dem Bürogebäude 'Pohlstraße 20' erwerben wir ein großartiges Asset in Bezug auf Qualität, Mieterbindung und Lage in einem der attraktivsten Büroteilmärkte Berlins. Mit vier bestehenden Gebäuden und einem im Bau befindlichen Gebäude in diesem Teilmarkt sind wir davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, auch in diesem Objekt eine Reversion der Mieten zu erzielen, da wir in unserem lokalen Bestandsportfolio in jüngster Zeit Mieten erzielt haben, die mehr als doppelt so hoch sind wie die derzeit in der 'Pohlstraße 20' geltenden Quadratmetermieten." Das Objekt “Pohlstraße 20„ befindet sich in einer erstklassigen Lage im Kerngebiet südlich des Potsdamer Platzes im Berliner Bezirk Tiergarten-Mitte - einem der sich am schnellsten entwickelnden Berliner Büroteilmärkte, der einen stabilen und konstanten Büroflächenumsatz sowie eine Reihe von Neuentwicklungen aufweist. Christof Altendorfer, Head of Investment Management Deutschland und Geschäftsführer CA Immo Deutschland: “Mit der Akquisition dieses Objekts vergrößert sich unsere Präsenz in einem unserer bevorzugten Büroteilmärkte."