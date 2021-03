immo flash

CA Immo: Kein Gegengebot von Aggregate

Trotzdem soll Walcher Minderheitsbeteiligung anstreben

Autor: Charles Steiner

Offenbar will die Aggregate Holdings um den österreichischen Investor Günther Walcher für die CA Immo doch kein Gegenangebot zur Starwood vorlegen. Das geht aus einer Bloomberg-Meldung hervor, die sich auf gut informierte Kreise beruft. Damit ist das Offert des Finanzinvestors und mit 30 Prozent Hauptaktionärs Starwood das derzeit einzige Angebot. Allerdings soll Walcher eine Minderheitsbeteiligung an der CA Immo in Betracht ziehen, heißt es im entsprechenden Agenturbericht.

Unter Zugzwang ist Walcher bei der CA Immo ohnehin nicht: Zuvor hatte die Starwood 34,44 Euro je Aktie geboten und danach das Angebot auf 36 Euro erhöht. Bereits Anfang März hatte der CA Immo-Vorstand das Starwood-Angebot als "fundamental unter dem Stand-Alone-Wert der Aktien" bezeichnet.