CA Immo verlässt Slowakei

Business Center 1 und 1 Plus verkauft

Autor: Charles Steiner

Mit dem Verkauf der Bürogebäude Bratislava Business Center 1 und 1 Plus an die Wood Company zieht sich die CA Immo aus dem slowakischen Markt zurück. Das gab das Unternehmen heute Vormittag via Aussendung bekannt. Der Bürokomplex umfasst eine vermietbare Fläche von rund 25.500 m² und ist mit LEED Gold zertifiziert und ist verkehrstechnisch gut an das historische Zentrum und an den Flughafen angebunden. Ein Kaufpreis wurde nicht angegeben.

Die Transaktion stehe im Einklang mit dem strategischen Kapitalrotationsprogramm, das u. a. den Verkauf selektiver Liegenschaften außerhalb der CA Immo-Kernmärkte zum Ziel hat. In den vergangenen drei Jahren habe die CA Immo den Exit aus den Märkten in Slowenien, Bulgarien, Russland, der Ukraine und Kroatien sowie aus allen Secondaries in Ungarn, Rumänien und Polen vollzogen.

Der Erlös aus dem Verkauf wird in wertsteigernde Investitionen, z.B. den weiteren Ausbau der hochwertigen Entwicklungspipeline sowie in Bestandsakquisitionen, reinvestiert.