immo flash

Catella kauft in Wien

EHL vermittelt zwei Wohnbauprojekte

Autor: Charles Steiner

© Vermehrt

Die gut gefüllte Pipeline im Wohnsegment ruft auch Globalinvestoren auf den Plan. Der Investmentmanager Catella Residential IM ist in Wien auf Einkaufstour und hat sich für die Fonds Catella Wohnen Europa und Catella Modernes Wohnen via Forward Deal die beiden Bauteile des Wohnprojekts Laaer Wald in Favoriten vom Entwickler Vermehrt Gruppe erworben. Außerdem hat Catella Residential IM für ein Individualmandat einer süddeutschen Versicherung in der Van-der-Nüllgasse ein Neubauprojekt mit 73 Wohneinheiten von Sedlak Immobilien gekauft. Das berichtet die EHL Investment Consulting, die die Deals vermittelt hatte. Über den Kaufpreis ist für beide Transaktionsfälle Stillschweigen vereinbart worden.

Das Gesamtprojekt am Laaer Wald besteht aus zwei oberirdischen Baukörpern mit 16.700 m² vermietbarer Fläche sowie mehr als 150 Stellplätzen in den jeweiligen Tiefgaragen. Neben rd. 140 freifinanzierten Wohnungen und rd. 210 Micro-Apartments entstehen hier bis Ende des 1. Quartals 2023 auch ein städtischer Kindergarten sowie ein Betreuungszentrum der Stadt Wien. Jenes in der Van-der Nüll-Gasse besteht aus einem T-förmigen Gebäudekomplex, welcher neben einer langfristig vermieteten Geschäftsfläche im Erdgeschoss über 73 gut ausgestattete und effizient geschnittene Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 46 Stellplätzen verfügt.

Für Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting, unterstreichen diese Transaktionen den starken Wohnimmobilienmarkt: „Im gerade abgeschlossenen 1. Quartal des Jahres zeigte sich dies eindrucksvoll mit einem Anteil institutioneller Wohnprojekte am Gesamttransaktionsvolumen von über 38 Prozent.“