immo flash

Catella kauft in Heidelberg

50 Millionen-Projekt in Bahnstadt erworben

Autor: Charles Steiner

© Bernhardt + Partner Architekten

Catella Residential IM hat jetzt für für ein süddeutsches Versorgungswerk ein 50 Millionen Euro-Projekt in der Bahnstadt in Heidelberg erworben. Die Bahnstadt Heidelberg gilt dabei als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland, so Catella Residential IM, bis zur vollständigen Entwicklung sollen hier bis zu 6.500 Einwohner leben und weitere rund 6.000 Menschen hier arbeiten. Diese Projektentwicklung ist einer der letzten Bausteine in der Bahnstadt, die in den nächsten Jahren fertiggestellt werden soll. In zwei Gebäudekörpern werden 108 Wohneinheiten mit circa 7.750 m² Wohnfläche und erdgeschossigen Einzelhandels-/ Ladenflächen in einer Größenordnung von ca. 1.340 m² entstehen. Darüber hinaus werden in einer Tiefgarage ca. 140 Stellplätze und 283 Fahrradstellplätze angeboten. Baubeginn soll 2021 sein, die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Verkäufer ist die Kreer Gruppe in Köln, ein inhabergeführtes Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2005 auf die Immobilienentwicklung spezialisiert ist. Die Kreer Gruppe steuert Immobilienprojekte von der ersten Idee über die Erarbeitung eines marktfähigen Konzeptes bis hin zur baulichen Umsetzung und Vermarktung.