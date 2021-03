immo flash

Catella kauft Wiener DWK-Projekt

Schöpfleuthnergasse 25 veräußert

Autor: Charles Steiner

© DWK Die Wohnkompanie

Das Neubauprojekt Schöpfleuthnergasse 25 der DWK Die Wohnkompanie in Wien-Floridsdorf ist an einen Globalinvestor verkauft worden. Wie die DWK Die Wohnkompanie mitteilt, hat die Catella Residential Investment das Projekt mit 155 Wohnungen knapp nach dem Baustart erworben. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhof Floridsdorf und der Alten Donau.

Michael Eirich, Head of Transaction Management der Catella Residential Investment: „Für uns gibt es mehrere Gründe in Wien zu investieren. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung ist das Land grundsätzlich ein extrem stabiler und damit interessanter Markt. Zudem begünstigt auch das in den letzten Jahren aufgebaute Know-how zum Wohnungsmarkt in Wien als auch die erhöhte Marktliquidität unsere Kaufentscheidung.“ Roland Pichler, Geschäftsführer der DWK Die Wohnkompanie, sagt: „Unser Projekt befindet sich in einer sehr beliebten Wohngegend von Floridsdorf, bei Wohnungssuchenden in diesem Bezirk ist gerade das Gebiet um die Alte Donau bis hin zum Floridsdorfer Spitz sehr gefragt.“

Die Transaktion begleiteten Christian Chini von Corag, als exklusiver Akquisitionspartner in Österreich der Catella Residential Investment GmbH, das Team rund um Karl Koller von PwC Legal sowie das Team rund um Stephan Größ von EY Law.