Award zum Tag: Office of the Year

CBRE sucht die besten Büros Österreichs

Autor: Stefan Posch

Von 1. Mai bis 30. Juni werden wieder Österreichs beste, schönste, innovativste Arbeitsplätze in sechs verschiedenen Kategorien gesucht. 2016 wurde der Preis von CBRE ins Leben gerufen, seitdem ist Office of the Year der größte Office Award in Österreich. „Durch die aktuelle Situation haben Büros und Arbeitsplätze eine neue Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren. Wir haben diese Aufmerksamkeit, vor allem dem notwendigen wie steten Wandel der Büros, bereits vor einigen Jahren institutionalisiert und den Office of the Year Award ins Leben gerufen“, so Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich.

Die Einreichfrist läuft bis zum 30. Juni 2021. In den Kategorien Jungunternehmen, Kleinunternehmen, Mittelunternehmen, Großunternehmen, Co-Working Space und der Sonderkategorie Home Office of the Year können Projekte eingereicht werden, die bereits realisiert sind und in denen gearbeitet wird.

Die Teilnahme am Office of the Year Award ist einfach und kostenlos: ab sofort können sich Unternehmen über die Office of the Year Plattform http://www.awards.cbre.at bewerben. Eine sechsköpfige Jury sowie die Fachjury werden über den Sommer die eingereichten Projekte bewerten und in jeder Kategorie Finalist*innen und Gewinner*innen definieren. Voraussichtlich wird es im September / Oktober eine Award Show zur Überreichung der Preise geben,oder eine alternative Form der Auszeichnung.