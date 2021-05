immo flash

Verkaufsstart für Wohnpaket

Consulting Company und EHL verkaufen Wohnpaket

Autor: Gerhard Rodler

Die CC Wien Invest, eine Projektgesellschaft des oberösterreichischen Immobilienentwicklers Consulting Company Immobilien (CC), vermarktet in Zusammenarbeit mit der EHL Investment Consulting ein Paket von 117 Wohnungen im "THEOs" im 14. Wiener Gemeindebezirk. Das Projekt wird vom Österreichischen Siedlungswerk (ÖSW) auf dem Gelände der früheren Körnerkaserne in der Spallartgasse realisiert.

Das Wohnungspaket umfasst insgesamt 5520 m² Wohnfläche, dazu kommen 1131 m² Freiflächen (Balkone, Terrassen) sowie 29 Tiefgaragenstellplätze. Es repräsentiert damit ca. 56 Prozent der Anteile am Bauteil 6 des "THEOs". Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Die Vermarktung durch Consulting Company Immobilien und EHL erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Verkaufsverfahrens, das dieser Tage gestartet wird.

"Mit diesem Paket können sich institutionelle Anleger oder Family Offices an einer der attraktivsten Quartiersentwicklungen, die in Wien derzeit umgesetzt werden, beteiligen", erklärt Florian Kammerstätter, Geschäftsführer von Consulting Company Immobilien. "Das Investmentvolumen bewegt sich in einer Dimension, in der es sehr viele potenzielle Käufer gibt, und als Mehrheitseigentümer hat der Investor auch weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten für das Gesamtobjekt." Franz Pöltl, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting, unterstreicht das große Potenzial des Projekts: "Ihre ausgezeichnete Lage und ihr parkartiger Charakter mitten in einem bestens etablierten Wohngebiet mit exzellenter urbaner Infrastruktur macht die Teilverbauung der Körnerkaserne zu einem vorbildlichen Entwicklungsprojekt, das sowohl für Mieter als auch für Wohnungskäufer hochattraktiv ist. Das nun zur Vermarktung kommende Wohnungspaket eröffnet dem Investor daher mehrere Optionen. Langfristiges Halten und Vermietung sowie teilweiser oder gänzlicher Abverkauf der einzelnen Wohnungen." Die Consulting Company Immobilien Gruppe ist in Wien aktuell bei mehreren Projekten engagiert. In der Breitenseer Straße, in unmittelbarer Nähe des THEOs, ist ein Objekt mit 135 Wohnungen in Bau, in der Leberstraße im 11. Bezirk entstehen derzeit 57 Einheiten. Beide Projekte werden noch heuer fertiggestellt und sind bereits zu 100 Prozent verkauft.