immo flash

Neues Konzept an CEC der TU Wien

Vier Weiterbildungs-Cluster ins Leben gerufen

Autor: Stefan Posch

Im Rahmen eines Online-Pressegesprächs präsentierte das Continuing Education Center der TU Wien ein neues Weiterbildungskonzept, inklusive der vier neu definierten Weiterbildungs-Cluster.

Im Zentrum der berufsbegleitenden TUW-Weiterbildung steht weiterhin die Vermittlung neuester Erkenntnisse aus Forschung und Praxis. Zusätzlich soll Führungskräften ein Fundament gegeben werden, um einerseits mehr Sicherheit beim Treffen wichtiger Entscheidungen zu haben und andererseits neue Handlungsspielräume in einer technologiegetriebenen Welt aufzeigen zu können. Auf dieser Basis wurden vier (zum Teil) neue Weiterbildungs-Cluster ins Leben gerufen, die künftig die inhaltliche Ausrichtung der Weiterbildung an der TUW vorgeben. Diese sind Immobilien & Bauen, Management & Leadership, Nachhaltigkeit & Energie und Technology & Engineering.

Besonders deutlich wurde laut Wolfgang Güttel, seit September neuer Dean im TUW-Weiterbildungsbereich, dass Führungskräfte und Experten mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund nach der Krise viele Herausforderungen meistern müssen, um erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund sollen die Erkenntnisse, die bei Entwicklung und Umsetzung der neuen Weiterbildungsformate gewonnen werden, Studierende dabei unterstützen, positive Impulse für Wirtschaft, Gesellschaft und Industrie zu generieren.

Bob Martens, Lehrgangsleiter für immobilienwirtschaftliche Angebote am Continuing Education Center der TU Wien, sieht in den Studiengänge auch einen „Nährboden für eine sehr gute Vernetzung“. „Wir haben es hier sicher nicht mir einem Massenstudium zu tun. Wir arbeiten mit Kleingruppen, die auch in den einzelnen Modulen gleich zusammengesetzt sind. Das ist eine wunderbare Grundlage für ein entsprechendes Networking“, erklärt Martens.

„Wir wissen was Führungskräfte und Expertinnen brauchen, denn seit 200 Jahren steht die TUW für den Transfer von Forschung in Wirtschaft und Gesellschaft“, so Güttel.