immo flash

City Docks sind im Kommen

Panattoni realisiert erstes Projekt bei Stuttgart

Autor: Charles Steiner

Durch den Onlinehandel rückt auch die Logistik immer tiefer innerhalb der Stadtgrenzen hinein. Dieser Trend ist mittlerweile auch in Österreich zu beobachten. Erst jüngst hatte der polnische Logistikentwickler MLP ein Grundstück innerhalb Wiens erworben, um dort entsprechende Logistikflächen zu entwickeln. Auch der europäische Developer Panattoni setzt mittlerweile auch auf Citylogistik und realisiert in Leonberg in Stuttgart das erste City Dock im deutschen Baden-Württemberg. Dabei handelt es sich um die insgesamt fünfte Entwicklung des innovativen Businessparks nach dem Konzept "City Dock". Drei weitere Projekte befinden sich am Standort Berlin sowie eines in Essen. Mit dem City Dock-Konzept schafft Panattoni flexibel nutzbare und modular erweiterbare Gewerbeflächen an prädestinierten Standorten.

Panattoni realisiert hier vier autark vermietbare Gewerbe-Einheiten und einem Büro-Anteil von rund 10 bis 15 Prozent auf einem rund 15.040 m² großen Grundstück. Der Entwickler realisiert rund 8.750 m² Warehouse- und Produktionsfläche, ca. 1.160 m² Büro-, etwa 1.160 m² Flex-Fläche sowie insgesamt 51 Stellplätze. Das City Dock in Leonberg ist nur 20 Autominuten vom Wirtschafsstandort Stuttgart entfernt und direkt an die Autobahnen A8 und A81 angebunden sowie an eine S-Bahn Verbindung nach Stuttgart.