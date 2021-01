immo flash

Colliers bringt Mukha nach Wien

Erster Concept Store in der Wiener Innenstadt

Autor: Stefan Posch

Anfang 2021 wird in der Wiener Innenstadt den ersten Concept Store des ukrainischen Luxus-Modekonzepts Mukha eröffnen. In der exklusivsten Einkaufsgegend Wiens, neben Luxusmarken wie Dior, Dolce und Gabbana und Tiffany's, werden zukünftig die Designerstücke der ukrainischen Jungdesigner in dem rund 50 m² großen Store zu finden sein. Vermittelt hat die Fläche Colliers Internaional.

„Das Angebot für Luxusshopping in Wien wird wieder um eine Adresse reicher. Wir freuen uns sehr darüber, den ersten Mukha Concept Store vermittelt zu haben. Der Store wird etwas ganz Besonderes werden - cleanes, schwarz/goldenes und sehr edles Interieur Design und ein Sortiment an ausgewählten Kollektionsstücken. Das Shopkonzept wird nicht nur Liebhaber und Kenner extravaganter Designermode ansprechen sondern auch viele Neukunden überzeugen können.“ sagt dazu Tanja Tanczer, Head of Retail bei Colliers International.