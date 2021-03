immo flash

Colliers vermietet an ARGE U2xU5

Baustellennahe Bürofläche Swietelsky, Hochtief und Habau

Autor: Stefan Posch

Rechtzeitig zum Beginn der Ausbauarbeiten der Wiener U-Bahn gelang es Colliers eine geeignete und vor allem baustellennahe Bürofläche für die ARGE U2xU5 zu finden. Die ARGE aus Swietelsky, Hochtief und Habau wurde von den Wiener Linien mit der Realisierung zweier Baulose für die Linien U2 und U5 beauftragt. „Mit Anfang März haben die Bauarbeiten zu den Stationen und U-Bahnschächten Rathaus und Frankhplatz begonnen. Für die beteiligten Unternehmen war es somit wichtig, nahe am “Geschehen„ zu sein“, so Mario Stöckel, Leiter der Büroabteilung bei Colliers Österreich. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen Standort für das Projektbüro genau über der derzeit verlaufenden U2-Strecke in der Auerspergstraße finden konnten.“