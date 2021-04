immo flash

Colliers vermittelt Logistikhalle

Elektro Haas-Lagerfläche verkauft

Autor: Charles Steiner

© Colliers International

Die LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft hat jetzt die ehemalige Elektro Haas-Lagerhalle an der Brünner Straße in Seyring an einen Privatanleger verkauft. Das berichtet Colliers International, die den Deal vermittelt hatte. Bei der Immobilie handelt es sich um eine rund 4.400 m² umfassende Lagerhalle auf einem 6.000 m² großen Grundstück, sie befindet sich direkt am Verkehrsknotenpunkt Eibesbrunn. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden.

Für Thomas Belina, Managing Partner bei Colliers Österreich, sieht im Deal die starke Nachfrage nach Logistikimmobilien gut abgebildet: "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Top-Objekt vermitteln konnten." Auf Verkäuferseite sagt Louis Obrowsky, dass man sich von kleineren Objekten aufgrund von Portfoliooptimierungsprogrammen trennen wolle: "Wir freuen uns, einen guten Käufer für das Objekt gefunden zu haben."