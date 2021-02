immo flash

CC verkauft 193 Wohnungen

Breitenseer Straße und Leberstraße abverkauft

Autor: Charles Steiner

© Consulting Company

Der oberösterreichische Immobilienentwickler Consulting Company Immobilien (CC) konnte bereits noch vor der Rohbauphase einen ziemlichen Verkaufserfolg erzielen: Alle insgesamt 193 Wohnungen in den beiden in Bau befindlichen Projekten „Breitenseer Straße“ im 14. Bezirk (135 Einheiten) und „Leberstraße“ im 11. Bezirk (57 Einheiten)) konnten bereits vor Abschluss der Rohbauphase verkauft werden. Die Fertigstellungen sind für Dezember bzw. November avisiert worden.

„Die Nachfrage nach Wohnungen in diesen attraktiven Lagen war von Anfang an stark, aber dass wir beide Projekte, für die wir auch den Vertrieb verantworten, so rasch vollständig verwerten konnten, macht uns fast ein wenig sprachlos“, so Florian Kammerstätter, Geschäftsführer der Consulting Company, die seit 2012 auf dem Wiener Markt aktiv ist. „Wir realisieren hier zwei qualitativ hochwertige Projekte mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis an aufstrebenden Standorten und das macht sich offensichtlich voll bezahlt“, freut sich auch Anton Kammerstätter, Gründer des Familienunternehmens, über den jüngsten Erfolg.

Das aktuelle Engagement des Welser Wohnbauträgers geht jedoch über die Projekte „Breitenseer Straße“ und „Leberstraße“ hinaus. Bereits in wenigen Wochen werde der Vermarktungsstart für 300 Wohnungen im Projekt „Am Park“ auf der ehemaligen Freifläche der Körnerkaserne im 14. Bezirk erfolgen; weitere vier Projekte in Oberösterreich und Wien mit insgesamt 250 Wohnungen befinden sich in der Entwicklungs- bzw. Genehmigungsphase.

Mit insgesamt rund 750 Wohnungen in Verkauf bzw. Entwicklung wird 2021 ein deutliches Plus gegenüber den Vorjahren erreicht. „Wir sind damit gut ausgelastet und können die Akquisition neuer Liegenschaften ohne jeden Druck betreiben“, erklärt Florian Kammerstätter. „Wir sehen auf unseren beiden Stammmärkten in Wien und Oberösterreich noch sehr viel Wachstumspotenzial und werden daher kontinuierlich weiter Zukäufe vornehmen.“