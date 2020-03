immo flash

Consulting Company mit neuen Projekten

Heuer Baustart für 325 Wohnungen in Wien

Autor: Stefan Posch

Die oberösterreichische Consulting Company Immobilien hat heuer in der Bundeshauptstadt wieder viel vor. Bereits jetzt wurde mit dem Bau eine Projektes in der Breitenseer Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk gestartet. Dort entstehen auf dem ehemaligen Betriebsgelände eines Busunternehmens 135 Wohnungen, die als Eigentumswohnungen abverkauft werden. Bereits vor dem Baustart sind laut Consutling Company Immobilien deutlich mehr als 65 Prozent verwertet. Ein Teil davon wurde als Anlagewohnung verkauft und wird ab 2021 in die Vermietung gehen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2021 vorgesehen.

Der Baustart für das Projekt Leberstraße in Wien-Simmering wird voraussichtlich noch im 1. Quartal 2020 erfolgen. Dort entstehen 60 Wohneinheiten, die als Mietwohnungen angeboten werden. Das Projekt wurde bereits gesamthaft an einen institutionellen Investor verkauft, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 vorgesehen. Darüber hinaus wurde die Projektpipeline des Unternehmens jüngst mit zwei weiteren Liegenschaften gefüllt. In Breitensee wurde in der Huttengasse in unmittelbarer Nähe der U3-Station Kendlerstraße ein Grundstück erworben, auf dem ein Objekt mit gut 50 Wohnungen gebaut werden wird. Nach Umwidmung und Einreichplanung wird noch heuer mit einer Bauverhandlung gerechnet.

Dieser Tage fixiert wurde zudem der Kauf einer Liegenschaft am Paltramplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk. Dort ist die Errichtung eines Wohnobjekts mit rund 80 Einheiten vorgesehen.

„Attraktive Liegenschaften sind in Wien derzeit nicht leicht zu bekommen und umso mehr freue ich mich, dass wir gleich vier ausgezeichnete Projekte umsetzen können“, erklärt Consulting CompanyGeschäftsführer Florian Kammerstätter. „Wir gehen bei der Standortsuche keine Kompromisse ein und konzentrieren uns auf etablierte Wohnlagen mit guter urbaner und sozialer Struktur, anstatt an den Stadtrand auszuweichen. Mit dieser Strategie wachsen wir zwar etwas langsamer, dafür haben wir ausschließlich wirklich attraktive Projekte, bei denen die Nachfrage das Wohnungsangebot regelmäßig weit übersteigt.“