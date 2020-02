immo flash

Corestate baut AR um

Aufsichtsrat soll auf fünf Mitglieder erweitert werden

Autor: Charles Steiner

Nachdem der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Micha Blattmann turnusmäßig aus dem Gremium ausscheidet, will die Corestate diesen umbauen und künftig auf mindestens fünf Mitglieder erweitern. Das soll in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 29. April beschlossen werden. Als neuer AR-Vorsitzender werde dabei der ehemalige Geschäftsführer der DWS Real Estate, Georg Allendorf, kandidieren, die weiteren vier Kandidaten werden den Aktionären Ende März vorgestellt werden, heißt es vonseiten Corestate.

Der Kandidatur von Georg Allendorf ging ein vom Aufsichtsrat initiierter, strukturierter Suchprozess voraus. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Georg Allendorf einen so hochkarätigen Kandidaten für den Aufsichtsrat gewinnen konnten“, rührt Aufsichtsratsvorsitzender Micha Blattmann die Werbetrommel für seinen potenziellen Nachfolger. „Allendorf zählt zu den profiliertesten deutschen Experten für den europäischen Immobilienmarkt.“ Allendorf verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Asset-ManagementBranche. Er war unter anderem 16 Jahre in unterschiedlichen Positionen für die Deutsche Asset Management - heute DWS Group - tätig, zuletzt als Geschäftsführer der DWS Real Estate GmbH und Head of Real Estate Europe. Bevor er zur Deutsche Asset Management stieß, verantwortete er vier Jahre das Management des Immobilienportfolios der R+V Versicherung. Georg Allendorf ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, unter anderem bei der DWS Grundbesitz GmbH und der DWS Alternatives GmbH. Weiterhin ist er Ehrenmitglied im Vorstand der INREV, einer europäischen Non-Profit-Organisation, die sich unter anderem der Transparenz im Immobiliensektor verschrieben hat, sowie Fellow des Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Er war zudem acht Jahre Mitglied im Vorstand des Bundesverband Investment und Asset Management (BVI). Seit dem Jahr 2019 arbeitet Georg Allendorf als selbständiger Unternehmensberater.