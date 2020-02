immo flash

Corestate mit Rekordumsatz

303 Millionen Euro Umsatz für Corestate

Autor: Stefan Posch

Der Investmentmanager Corestate hat heute seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 berichtet. Der Umsatz erhöhte sich auf den Rekordwert von rund 303 Millionen Euro (Vorjahr 292 Millionen Euro), das EBITDA lag bei rund 175 Millionen Euro (Vj: 184 Millionen Euro).

"Wir schauen auf ein weiteres wachstumsstarkes und ereignisreiches Geschäftsjahr 2019 zurück, in dem wir unsere ambitionierten Umsatz- und Ergebnisziele klar erreicht haben. Zudem konnten wir in den vergangenen Quartalen unsere internen Strukturen und Prozesse im Rahmen eines großen Transformationsprozesses grundlegend weiterentwickeln", kommentiert CEO Lars Schnidrig, die Zahlen. Handfeste Beispiele seien etwa die Durchsetzung einer umfassenden ESG-Strategie, die breite Internationalisierung unseres Geschäftsmodells oder die großen Erfolge bei der Gewinnung neuer institutioneller Kunden. "Wie auch in den Vorjahren wollen wir im Zuge unserer klaren Shareholder Value Orientierung unsere Aktionäre an diesen Erfolgen teilhaben lassen und planen eine Dividendenerhöhung auf EUR 2,60 pro Aktie - dies entspricht aktuell einer attraktiven Rendite von rund 6 Prozent", so Schnidrig.