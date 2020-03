immo flash

Corona bedroht Hotels

Morgen in den immo7 News

Autor: Charles Steiner

Der in den Medien omnipräsente Coronavirus trifft die Hotellerie besonders stark. Wie die Branche mit den Einbußen umgeht und ob Panik für die Assetklasse Hotel angebracht ist, erfahren Sie morgen um 8 Uhr in den immo7 News. Außerdem: Welche arbeitsrechtliche Konsequenze sich für Arbeitgeber durch den Coronavirus ergeben und warum Project-Chef Otmar Heinen noch mehr in Österreich investieren will.

