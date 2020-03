immo flash

Corona: Silver Living weitet Angebot aus

+ Advertorial +

Autor: Silver Living

Ab sofort stellt die Silver Living Gruppe den Bewohnern der durch die eigene Betreuungsorganisation SBZ Sozial- und Begegnungszentrum servicierten Betreuten Wohnanlagen einen kostenlosen Einkaufsservice für Lebensmittel und Arzneimittel sowie eine permanente Telefon-Hotline als informative Anlaufstelle zur Verfügung. „Wegen Corona haben wir uns entschlossen, unser Serviceangebot für Betreutes Wohnen bis auf weiteres kostenlos auszuweiten“, erklären unisono die beiden Geschäftsführer von Silver Living, Walter Eichinger und Thomas Morgl.

Die Einkäufe werden 1-2mal pro Woche bei örtlichen Nahversorgern durchgeführt und vom Betreuungsteam in der Wohnanlage koordiniert. Die Service-Hotline ermöglicht den Bewohnern bei Abwesenheit der Betreuungsperson umgehend Kontakt mit der Betreuungsorganisation aufzunehmen. „In unseren Betreuten Wohnanlagen steht der Mensch im Mittelpunkt - ein selbstbestimmtes Leben nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen ist unser Ziel“, ergänzt der Grazer Geschäftsführer Karl Trummer, „jetzt kommt es darauf an, zusammenzuhalten und mit vereinten Kräften, den Bewohnern ein Mehr an Sicherheit zu geben.“

Darüber hinaus steht Silver Living mit anderen Betreuungsorganisationen in ständigem Austausch, um ähnliche kostenlose Serviceleistungen auch in weiteren Betreuten Wohnanlagen so rasch wie möglich anbieten zu können.