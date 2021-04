immo flash

Corpus Sireo entert Linzer Markt

Development mit 151 Mikroapartments erworben

Autor: Charles Steiner

© Sophie Gardemayr

Dass wachstumsstarke österreichische Landeshauptstädte immer öfter auf dem Speisezettel internationaler Investoren stehen, beweist sich mit einem aktuellen Deal in Linz. Dort hat der Globalinvestor Corpus Sireo für seinen offenen Immobilienfonds "Swiss Life European Living" ein Development mit 151 Mikroapartments erworben. Das berichtet die ÖRAG West, die die Transaktion vermittelt hatte. Ein Sprecher der Corpus Sireo bestätigte gegenüber dem immoflash die Transaktion, es handle sich dabei um das erste Investment des Fonds in Österreich. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden.

Beim Objekt handelt es sich um eine ehemalige Kursana-Seniorenresidenz, welche vom lokalen Entwickler Immoadd zu einer Wohnanlage mit Mikroapartments und Gewerbeflächen umgenutzt wird. Die Anlage besteht aus 4 Baukörpern mit einer vermietbaren Fläche von ca. 5600 m² und befindet sich schräg hinter dem Ars Electronica Center. In einer Stellungnahme betonte ÖRAG-Vorstand Johannes Endl, dass die Transaktion zeige, dass Linz ein attraktiver Markt für international agierende Immo-Investoren ist.

Der Swiss Life "European Living" - ist ein Offener Wohnfonds für Privatanleger in Deutschland mit Immobilien in Europa. Investiert wird laut Angaben von Corpus Sireo in europäische Metropolen und attraktiven Ballungsräumen. Zwischen 15 und 35 Prozent des Fondsvolumens entfallen dabei auf Mikroapartments, temporäres Wohnen und serviciertes Wohnen. Laut Fondsbeschreibung sind das vor allem Deutschland, die Niederlande und Frankreich sowie Italien, Spanien, Polen und Dänemark. Mit dem Erwerb in Linz ist Österreich als neuer Markt hinzugekommen.