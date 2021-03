immo flash

Countdown für FindMyHome-Award

Morgen werden die Sieger gekürt

Autor: Günther Schneider

© Findmyhome

Morgen ist es so weit: Bereits zum neunten Mail in Folge, honoriert das heimische Immobilienportal FindMyHome.at besonders herausragende Leistungen in der Immobilienbranche und prämiert die besten Makler und Bauträger Österreichs. Pünktlich um 12:00 Uhr mittags, werden die Gewinner im Rahmen einer märchenhaften Online-Verleihung verkündet. „Großartige Erfolge gehören besonders in Zeiten wie diesen belohnt und gefeiert. Auch wenn Corona-bedingt keine persönliche Preisverleihung stattfinden kann, ist es uns ein großes Anliegen, herausragende Arbeit zu würdigen und allen Ausgezeichneten auf eine besondere Art und Weise zu gratulieren“, so die beiden FindMyHome.at Geschäftsführer Bernd-Gabel-Hlawa und Benedikt Gabriel.

Die jährliche Prämierung mit dem FindMyHome.at Qualitätssiegel basiert ausschließlich auf dem Feedback von Immobiliensuchenden. Keine Jury entscheidet über diese Auszeichnungen, sondern die Leistung wird anhand von Lob und Kritik der FindMyHome.at-User bemessen. Seit 2012 werden Makler und Bauträger von den Kunden bewertet. Dabei können persönliche Erkenntnisse mit Immobilienanbietern transparent mit anderen geteilt werden. „Mit unserem Bewertungsprogramm wollen wir Makler und Bauträger nicht nur zu Bestleistungen motivieren, sondern auch die nötige Transparenz steigern. Immobilienanbieter können dabei in den Kategorien Pünktlichkeit, Service, Beratung, Kompetenz, Auftreten, Nachbetreuung, Angebotsqualität und Weiterempfehlungsrate bewertet werden. Nur jene, die zumindest mit zwei Drittel positiv bewertet wurden, erhalten das Qualitätssiegel“, fasst Geschäftsführer Benedikt Gabriel zusammen.

Hier geht es zur Online-Verleihung: www.findmyhome.at/award2020.