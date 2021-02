immo flash

C&P knackt erste Milliarde

Allein im Vorjahr waren es fast 180 Millionen Euro

Die C&P Immobilien wächst weiter: Nach der Unternehmensgründung 2006 verweist das Unternehmen mittlerweile auf einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Allein im Vorjahr habe man fast 180 Millionen Euro an Entwicklungs- und Verkaufsvolumen generiert, so C&P Immobilien. In Summe wurden seit der Unternehmensgründung im Jahr 2006 somit 6.086 Wohnungen entwickelt und verkauft. An Assets wurden gesamthaft 193 Einheiten im Wert von 55,8 Millionen Euro aufgebaut. Für heuer weise man eine Pipeline von über 1,35 Milliarden Euro auf. "Was mich im Rückblick auf 2020 am meisten glücklich macht, ist unsere Personalsituation", zieht Markus Ritter, CEO der C&P Immobilien AG, Bilanz zum vergangenen Jahr. "Neben allen wirtschaftlichen Erfolgen sind es vor allem die Menschen, um die es der C&P langfristig geht. Im Umfeld der seit März 2020 grassierenden Pandemie ist man seitens der C&P besonders stolz, kein einziges Teammitglied zur Kurzarbeit angemeldet zu haben - im Gegenteil, man konnte den Personalstand um rund 20 Prozent auf mittlerweile 123 Mitarbeiter*innen aufstocken", so Ritter weiter.

Die starke Nachfrage von durch die C&P entwickelten Wohnungen in der Miete hielt auch 2020 unverändert an. In Summe wurden 830 Wohnungen ihren zukünftigen Mieter übergeben. Die Leerstandsquote befindet sich mit 0,82 Prozent weiterhin auf einem Rekordtief. Als besonderen Dank an die großartige Leistung des 'Teams C&P' wurde ein Teil des Unternehmenserfolgs in Form von freiwilligen Bonuszahlungen ausbezahlt.