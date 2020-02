immo flash

CPI bringt Büro in Liesing

Bis 2021 rund 12.400 m² Fläche in der Perfektastraße

Autor: Charles Steiner

© CPI Marketing GmbH

Büroflächen in Wien werden ohnehin dringend benötigt, nachdem das Fertigstellungsvolumen im Vorjahr seinen Tiefststand erreicht hat. Die Pipeline weitet sich jedenfalls heuer und im kommenden Jahr wieder aus. Noch im zweiten Quartal etwa startet die CPI Immobilien den Bau des Office-Projekts Eighty Two I The Business Corner in der Perfektastraße 82 Wien Liesing. Rund 12.400 Nutzfläche wird die Immobilie, die auch LagerRetail- und Gastroflächen bereitstellen wird, umfassen. Ende des kommenden Jahres soll das Objekt fertiggestellt werden, laut Angaben von CPI ist diese bereits ÖGNI/DGNB Gold vorzertifiziert worden.

Martin Hübl, Head of Sales und Investment bei CPI: „Unser neues Officeprojekt Eighty Two ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur im kommenden Business-Cluster Liesing-Mitte. Unser erklärtes Ziel ist dabei, ideale Rahmenbedingungen für mehr Produktivität, Kreativität und Effizienz im Business zu schaffen. Deshalb sprechen wir vor allem jene preisbewussten Unternehmen an, die hohe Qualität zu leistbaren Konditionen suchen.“