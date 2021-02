immo flash

CREAG kauft in Köln ein

Büro- und Geschäftshaus für AVW-Fonds

Autor: Charles Steiner

Im Rahmen einer Off-Market-Transaktion hat die Catella Real Estate AG (CREAG) jetzt ein Büro- und Geschäftshaus in Köln erworben, der in den AVW European Real Estate Funds eingebracht wird. Verkäufer war ein geschlossener deutscher Immobilienfonds. Dabei handelt es sich um ein 7.450 m² Gesamtmietfläche umfassendes Gebäudeensemble besteht aus drei Büro- und Geschäftshäusern mit Flächen für Büro-/ Praxisnutzung, Co-Working und Einzelhandel sowie 29 Stadtwohnungen und 51 Stellplätzen, welche sich auf einem ca. 3.000 m² großen Grundstück verteilen. Die Gebäude wurden in unterschiedlichen Baujahren zwischen 1950 und 1972 errichtet und zum Teil in den letzten Jahren aufwendig und umfassend kernsaniert. Fabian Pick, Portfolio Manager des Sondervermögens: „In kürzester Zeit konnten wir mit dem Büro- und Geschäftshaus in Köln ein zweites geeignetes Objekt für unseren offenen Spezialfonds AVW European Real Estate Fund erwerben. Dabei wird erstmalig eine deutsche Top 7 Stadt besetzt. Das Gebäudeensemble in Köln ist auf moderatem Mietniveau mittelfristig vollvermietetet und garantiert dem Sondervermögen einen nachhaltig stabilen und diversifizierten Cash-Flow."