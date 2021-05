immo flash

Daan Bakkenes übernimmt Hotel-Bereich

Karriere zum Tag: Neu bei Colliers Österreich

Autor: Charles Steiner

© Colliers Österreich

Mit Daan Bakkenes hat sich Colliers Österreich einen neuen Head of Hotel ins Investmentteam geholt. Bakkenes, 28, hat die University of South Wales besucht und arbeitete für Hilton, Marriott (Luxury Collection) und in den letzten 3 Jahren für Novum Hospitality. Nach Stationen in Amsterdam und Dubai lebt und arbeitet der gebürtige Niederländer seit mehr als 7 Jahren in Wien.

Thomas Belina: „Wir bei Colliers sehen jede Krise auch als Chance und haben mit Daan Bakkenes jetzt einen weiteren Profi im Team, der Hoteleigentümer und Betreiber bestens beraten und die Investmentabteilung stärken wird. Seine Qualifikation und jahrelange Erfahrung in der gehobenen Hotellerie werden unsere Kunden sehr schätzen.“ Daan Bakkenes zu den aktuellen Marktchancen in der Hotelbranche: „Die derzeitige Pandemie wird nachhaltige Auswirkungen darauf haben, wie sich der Tourismus sowohl im Geschäfts- als auch im Urlaubsreisesegment entwickeln wird. In einigen Bereichen können wir eine Marktbereinigung erwarten und insgesamt die Gelegenheit nutzen, um Markenkonzepte und Objektnutzungen neu zu bewerten. Hotelentwickler und Investoren werden entsprechend reagieren und innovative Konzepte wie die gemischte Nutzungsform bei Hotels erweitern. Diese Weiterentwicklungen helfen Betreibern, ein kosteneffizientes Management der Objekte zu sichern und wirken sich positiv auf ROI und Investment für Investoren und Entwickler aus. Das globale Netzwerk von Colliers insbesondere im gewerblichen Bereich und meine detaillierten Branchenkenntnisse bilden ein ideales Zusammenspiel. In Zukunft werden wir somit im Bereich der Hotellerie weitere innovative Konzepte auf den Markt bringen und unsere Hotelinvestitionsdienstleistungen nachhaltig ausbauen.“