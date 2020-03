immo flash

Dachgleiche für Open Up!

61 Neubau-Mietwohnungen in Favoriten

Autor: Stefan Posch

© Jana Madzigon

6B47 Real Estate Investors feierte gemeinsam mit Auris Immo Solutions am vergangenen Donnerstag die symbolische Dachgleiche des Wohnbauprojektes „Open Up! Das neue Wiener Zinshaus“ im 10. Wiener Gemeindebezirk. Bis 2021 entstehen hier auf einer Nutzfläche von rund 3.900 m² insgesamt 61 Neubau-Mietwohnungen. Die Fertigstellung ist für das 2. Halbjahr 2020 geplant, die Vermarktung durch 6B47 startet jetzt mit der Dachgleiche.

„Die Dachgleiche des Open Up! ist ein weiterer Meilenstein in der Projektentwicklung unserer Wohnbauträger-Tochter, die auf die Entwicklung von leistbarem Wohnraum spezialisiert ist. Da zunehmend ökologisches Bauen ein wesentliches Thema unserer Zeit ist und wir im gesamten Unternehmen auch nachhaltige Werte für kommende Generationen schaffen wollen, legen wir bei diesem innovativen Wohnbauprojekt auch einen Fokus auf eine ressourcenschonende Bauweise. So können wir die Entwicklung hin zu einem klimaneutralen Österreich im Gebäudesektor nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten“, freut sich Friedrich Gruber, Vorstand der 6B47.