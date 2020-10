immo flash

Dachgleiche für The Masterpiece

Kleine Runde feiert Großprojekt der 3SI

Autor: Stefan Posch

Die 3SI Immogroup beging kürzlich die Dachgleiche für das Projekt The Masterpiece. Entsprechend dem Attribut "Mega-Gründerzeithaus" war eigentlich eine große Gleichenfeier geplant. Doch die verschärften Covid-Regelungen erlaubten lediglich eine kleine Runde bei der Übergabe des Gleichengeldes im eindrucksvollen Josefstädter Stilaltbau. Bauherr Michael Schmidt und alle Projektbeteiligten waren aufgrund des hervorragenden Baufortschritts dennoch sehr guter Stimmung. Der Verkauf läuft laut der 3SI indes ausgezeichnet an.

Um rund 14 Millionen Euro saniert das Wiener Immobilienunternehmen 3SI Immogroup derzeit das imposante Zinshaus in der Skodagasse 15, das schon allein mit einer Wohnfläche von fast 3.500 m² - durchschnittliche Zinshäuser verfügen über etwa 1.500 m² Wohnfläche - einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Durch den Ausbau der Dachfläche werden aktuell auf zwei Ebenen zusätzliche 900 m² geschaffen.

Seit Baustart im April dieses Jahres waren rund hundert Bauarbeiter bei der umfangreichen Sanierung des Stilaltbaus im Einsatz. Bei der Gleichenfeier am 8. Oktober durfte jedoch - aufgrund aktueller Corona-Maßnahmen - nur ein kleiner Kreis aller Beteiligten anwesend sein.

"Ich freue mich, dass bei "The Masterpiece" alles so exzellent und reibungslos läuft und bedanke mich bei allen Beteiligten für ihren großartigen Einsatz! Die Größenordnung der Gleichenfeier entspricht zwar nicht dem Umfang dieses Projekts", stellt Bauherr Michael Schmidt fest, "aber ich freue mich außerordentlich, zumindest im kleinen Rahmen eine Gleichenfeier abhalten zu können!"

Auch Architekt Martin Haas, der die außergewöhnliche Dachkonstruktion des Gebäudes geplant hat, freut sich über den Baufortschritt: "Hier in der Skodagasse lassen wir keinen Stein auf dem anderen. Auf Basis des Altbestands wird im Prinzip das ganze Haus umgebaut und im Stil "Alt Wien" saniert. Und das "Meisterstück" ist wirklich gelungen - das lässt sich heute schon sagen!", so Haas.

Die 38 Eigentumswohnungen von "The Masterpiece" haben Wohnflächen zwischen 35 m² bis weit über 150 m². Die Objekte im Erdgeschoss verfügen über eigene Gartenflächen, jene in den oberen Geschoßen über Balkone mit einem einzigartigen Blick in den imposanten, parkähnlichen Innenhof. Ein Concierge-Service unterstreicht den noblen Flair des Gründerzeithauses .

Nachdem die Rohbauarbeiten nun offiziell in der Skodagasse 15 beendet sind, erfolgt in den kommenden Monaten die Feinarbeit. "Der Feinschliff, den dieses Haus nun in den nächsten Wochen und Monaten erhält, wird es zu jenem Meisterstück machen, das es vor über 100 Jahren war!", freut sich Schmidt.