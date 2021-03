immo flash

Danubeflats: Bauteil 2 verkauft

Auris Immo Solusions kauft Wohngebäude

Autor: Charles Steiner

© Soravia/S+B Gruppe

Der Bauteil 2 der Danube Flats, die durch Soravia und die S+B Gruppe entwickelt werden, ist an die Auris Immo Solutions verkauft worden. Vergangene Woche seien die Closing-Unterlagen unterzeichnet worden, über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, so Auris in einer Aussendung. Die Immobilie wird in den Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich eingebracht. Eine klimaaktiv-Zertifizierung wird angestrebt.

Die Danubeflats bestehen aus dem markanten Turm sowie dem Bauteil 2, ein Wohngebäude mit 10.000 m² Nutzfläche auf neun Etagen, wo nach Fertigstellung 160 Mietwohnungen zur Verfügung stehen werden. Hinzu kommen noch ein Ärztezentrum und Nahversorger. 2024 wird mit der Fertigstellung gerechnet.