immo flash

David Lloyd expandiert in Deutschland

Suche nach weiteren Standorte

Autor: Stefan Posch

Die David Lloyd Leisure Group will in Deutschland weiter expandieren, nachdem in Bad Homburg der erste Standort eröffnet und acht Meridian Spas übernommen wurden. Der Hotelimmobilienexperte Christie & Co wurde mit der Suche geeigneter Standorte - Grundstücke & bestehende Immobilien - mandatiert.

Vor über 35 Jahren wurde David Lloyd Leisure vom ehemaligen britischen Tennis-Champion David Lloyd gegründet. Seitdem expandierte die Wellness- und Fitnessgruppe rasch und betreibt heute 123 Clubs in ganz Europa. Den ca. 660.000 Mitgliedern stehen Clubs in Großbritannien, Holland, Belgien, Irland, der Schweiz, Spanien und mittlerweile auch Deutschland zur Verfügung.

Nun ist man in Deutschland auf der Suche nach bestehenden Objekten mit 6.000 bis 8.000 m² BGF und großzügigen Außenflächen. Mindestfläche des Grundstücks ist 1,5 Hektar und auch ein Parkplatz für mindestens 150 PKW sollte vorhanden sein. Der Standort sollte zudem ein Einzugsgebiet von mindestens 130.000 Einwohnern innerhalb von 15 Minuten Fahrtzeit und einen Kaufkraftindex von 110+ aufweisen. Möglich ist ein Immobilien- und Grundstückserwerb, Erbpacht oder auch sehr langfristige Pachtverträge.