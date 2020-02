immo flash

Dean & David expandiert nach Linz

Colliers vermittelte Standort in Innenstadt

Autor: Charles Steiner

Die Restaurantkette Dean & David expandiert und hat nun erstmals ein Lokal in Linz eröffnet. Das teilte Colliers mit, die den Standort vermittelt hatte. Diese ist in eine rund 340 m² großen Fläche am Linzer Hauptplatz eingezogen. Das Produktportfolio: Frische Salate, Säfte, Thai Currys sowie Suppen und Bowls. Tanja Tanczer, Senior Retail Consultant bei Colliers International: „Die trendigen Speisen von Dean & David werden täglich frisch vor Ort hergestellt. Neben dem Standard-Sortiment besticht dieses Konzept auch durch eine individuelle Zusammenstellung der Salate und die Möglichkeit, sich rasch in der Mittagspause eine ausgewogene Mahlzeit holen zu können. Als Clou dieses zentral gelegenen Standorts sehe ich den Schanigarten direkt am Hauptplatz in Linz, der sich in wärmeren Monaten sicherlich großer Beliebtheit erfreuen wird.“