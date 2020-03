immo flash

Deka kauft Berliner Büroprojekt

Neubau "Enter" via Forward Deal angekauft

Autor: Stefan Posch

© (c) TOWNSCAPE

Deka Immobilien hat den Büroneubau Enter im Berliner Brunnenviertel vm Projektentwickler Townscape angekauft. Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Forward-Purchase-Deals. Die Übergabe der vollvermieteten Immobilie mit 13.500 m² wird im 4. Quartal 2020 oder 1. Quartal 2021 erfolgen. Mieter des fünfgeschossigen Gebäudes werden Contentful & Merantix, zwei Start-ups auf dem Gebiet Software & KI.

„Das Enter ist jetzt unsere zweite Projektentwicklung an diesem Standort. Bereits 2018 konnten wir das Bürohaus Grow an die Mieter übergeben“, sagt Henrik Sassenscheidt, geschäftsführender Gesellschafter von Townscape. Das Brunnenviertel, zwischen Berlin-Mitte und Wedding gelegen, sei ein aufstrebender Standort, an dem sich bereits viele innovative Unternehmen niedergelassen hätten. „Auch die weitere Entwicklung hier sehen wir äußerst positiv. Die Transaktion mit der Deka hat uns abermals die sehr gute Lage des Objekts bestätigt, die neben der Zentralität auch durch die vielen Start-ups in direkter Nachbarschaft bestimmt wird“, so Sassenscheidt weiter.