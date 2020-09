Immobilien Magazin

Der Quer-Aufsteiger

Vor mehr als 20 Jahren kam Thomas Belina von Graz nach Wien. Kurz danach stieg er in die Immobilienbranche ein, um dann später Teil eines Familienunternehmens zu werden.

Autor: Stefan Posch

© Phillip Schuster © Phillip Schuster © Phillip Schuster © Phillip Schuster

Als der Grazer Thomas Belina nach Wien kam und zum ersten Mal sein Büro betrat, war er begeistert. "Ich komme gerade neu nach Wien und ich schaue von meinem Arbeitsplatz direkt auf den Graben heraus. Ich dachte, das ist sensationell", erinnert er sich. Allerdings währte die Freude über den Bürostandort nicht lange. Denn sein damaliger Arbeitgeber, die Deutsche Telekom, zog nur wenige Wochen nach dem Einstieg von Belina in den Concord Business Park, eine Immobilie, der Belina im Laufe seiner Karriere noch öfters begegnen wird.

Ein Freund als Türöffner

Während des ersten Internethypes schloss er für die Deutsche Telekom Kooperationen mit Elektroeinzelhändlern, um Providerpakete an die Kunden zu bringen. "Ich habe dann festgestellt, dass das nichts mehr für mich ist", so Belina. Der Türöffner für den Eintritt in die Immobilienbranche war ein alter Freund aus Grazer Zeiten. "Ich habe mich dann mit Daniel Jelitzka bei einem Kaffee über das Immobiliengeschäft unterhalten. Er meinte, dass er ohnehin gerade jemanden suche und so begann ich im Maklerunternehmen bei JP. Ich bin ein klassischer Quereinsteiger, was in der Immobilienbranche ja nicht selten vorkommt", erzählt Belina.

Nicht all zu lang nach seinem Einstieg in die Branche hat sich Belina dann mit seinem Partner Jürgen Schnabl selbstständig gemacht. "Wir waren ein Zwei-Mann-Maklerunternehmen, anfangs noch ohne Büro. So gesehen waren wir Vorreiter, was Home-Office betrifft", erinnert sich der Immobilienprofi an seine Anfänge in der Selbstständigkeit. Nachdem Schnabl ein Angebot von Michael Tojner bekam, bei der Wertinvest zu arbeiten, führte Belina das Maklerunternehmen zwei Jahre allein. Damals startete er auch den Immobilienwirtschaftslehrgang an der FH Wien. Eine Entscheidung, die seine zukünftige Karriere maßgeblich beeinflussen sollte.

Ein Jahrzehnt bei der Amisola

"Wir haben damals an der FH ein Projekt für den Concorde-Business-Park gemacht, das ja im Eigentum der KWPS, der Stiftung von Billa-Gründer Karl Wlaschek, steht. Wir haben dann Michael Mitterdorfer, meinem späteren Chef, das Projekt präsentiert", erzählt Belina. Als dann Michael Zöchling von der Amisola wegging, um die BAR zu gründen, kam unverhofft ein Anruf und Belina hatte den Job bei der Amisola. "Ich bin damit auf die Eigentümerseite gewechselt. Das war am Anfang eine große Herausforderung, weil die Amisola schon damals ein sehr großes Portfolio hatte. Das hat sich aber dann super entwickelt", erzählt Belina, der ziemlich genau 10 Jahre bei der Amisola tätig war. "Es war ein tolles Unternehmen und eine tolle Zeit. Karl Wlaschek war eine wirklich großartige Persönlichkeit und es war super, für ihn zu arbeiten", erinnert sich Belina mit Freude an seine Amisola-Zeit zurück.

Teil eines Familienunternehmens

Dann sprach Georg Muzicant Belina an, dass er Unterstützung bei seinem Maklerunternehmen Colliers brauchen würde. "Nach 10 Jahren bei der Amisola schien mir der Zeitpunkt für einen Wechsel gut", so Belina, der somit von der Eigentümer- wieder auf die Dienstleisterseite wechselte. "Aus der Eigentümerposition ist es etwas angenehmer Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Als Dienstleister muss man mehr Demut aufbringen", erklärt Belina die Unterschiede.

„Ich muss irgendwie die Emotion vermitteln und das geht nur von Person zu Person.“

Der Grazer startete bei Colliers als Prokurist und ist nun seit etwa eineinhalb Jahren Gesellschafter. "Georg Muzicant hat das mit mir von Anfang an so besprochen. Wir haben zwar keinen fixen Plan gehabt, aber wir haben es als Option im Hinterkopf behalten. Dass das schneller gegangen ist als gedacht, freut mich natürlich", so Belina über seinen Einstieg als Mitgesellschafter bei Colliers: "Es ist eine schöne Wertschätzung meiner Arbeit. Denn ich bin jetzt Teilhaber eines Unternehmens, das eigentlich ein Familienunternehmen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir arbeiten sehr eng zusammen und mittlerweile wissen wir auch, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Das ist ein großartiges, partnerschaftliches Arbeiten", streicht Belina die gute Zusammenarbeit heraus.

Das Maklerunternehmen, das früher noch Columbus hieß, ist schon in der dritten Generation im Eigentum der Familie Muzicant. Daran erinnert auch eine Steinplatte gleich beim Eingang des Büros, das im Laufe der Jahrzehnte mit dem Unternehmen mitgewachsen ist und nur einen Steinwurf von Belinas erstem Büro in der Wiener Innenstadt entfernt liegt. "Einer modernen Bürostruktur entspricht das heute nicht mehr. Wir wollen aber das, was wir den Kunden vermitteln, auch selbst leben", deutet Belina einen möglichen Büroumzug an. "Aber wir bleiben sicher in der Stadt. Wir werden uns dem Trend Richtung Bürocluster widersetzen", versichert er. Schließlich erreicht Belina jetzt 98 Prozent seiner Geschäftstermine zu Fuß.

Bei den Assetklassen hat Belina keinen eindeutigen Favoriten: "Traditionell ist Colliers im Retail-Bereich besonders stark. Wir haben ja zum Beispiel das Goldene Quartier abgewickelt. Vom reinen Volumen her ist aber der Investment Capital Market am relevantesten", erklärt er. Ende 2019 wurde etwa das MGC Officecenter für knapp 170 Millionen Euro verkauft. "Wenn man so einen großen Deal abwickelt, das macht dann schon am meisten Spaß", so Belina. Bei Bürovermittlungen sieht er einen besonderen Mehrwert beim internationalen Colliers-Netzwerk, immer stärker werde bei seinem Unternehmen aber auch der Anteil des Wohnbereichs.

Herausforderungen

Für den Maklerberuf im Allgemeinen sieht Belina, trotz aktueller Herausforderungen, wie etwa das Bestellerprinzip und die Digitalisierung, keine ernste Gefahr. "Wir sind noch in einer frühen Phase der Digitalisierung, bei der viele Start-ups gegründet werden. Manche werden uns Maklern das Geschäft vereinfachen, andere vielleicht erschweren. Aber da ist noch viel Trial-and-Error dabei. Ich vergleiche das gerne mit den ganzen Apps am Handy. Ich habe schon zig Programme heruntergeladen, ausprobiert und dann die Meisten wieder gelöscht", meint Belina. Dass der Makler ganz von der Technik ersetzt wird, das glaubt er nicht. "Unser Job hat ja auch viel mit persönlichem Verkaufen zu tun. Ich muss irgendwie die Emotion vermitteln und das geht nur von Person zu Person. Auch wenn es Möglichkeiten gibt, Wohnungen online zu besichtigen und sich die Türen digital öffnen zu lassen", erklärt Belina, der insbesondere im Gewerbereich keine Möglichkeit sieht, den Makler durch Technik zu ersetzen.

Auch die Angst vor dem Besteller-Prinzip hält sich beim Immobilienprofi in Grenzen: "Das wird unser Geschäft nicht so maßgeblich beeinflussen. Egal ob Corona oder das Bestellerprinzip, bereinigt werden jene Player, die nicht unbedingt die Relevantesten sind, was hin und wieder auch ganz ok ist." Unterschreiben würde Belina das Bestellerprinzip aber trotzdem nicht. Auch weil es zu kurz gedacht sei. Große Abgeber müssten dann ein Budget für die Vermarktung bereitstellen, dass sie vorher nicht gehabt hatten. "Spannend wird es im privaten Bereich. Da wird es zukünftig wohl nicht jede Wohnung auf den Mietmarkt schaffen und es wird einen gewissen Graubereich geben", befürchtet Belina, der auch auf die fehlende rechtliche Sicherheit hinweist. "Ich bin der Meinung, dass eine Leistung zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt etwas kosten sollte. Zu einem Anwalt kann ich auch nicht sagen, schreibe mir alle Verträge und wenn ich dann das Geschäft mache, dann zahle ich", so Belina. "Gerade im Wohnbereich gibt es Leute, die schauen sich 50 Wohnungen an. Menschen, die einfach gerne mal eine Wohnung sehen wollen. Aber da steht immer ein Makler dahinter, der damit einen Aufwand hat", gibt er zu bedenken. Belina hat kürzlich auch privat Erfahrungen mit Maklern gemacht. "Ich bin vor ein paar Monaten in den 5. Bezirk gezogen. Meine Erfahrung mit den Maklern war dabei wirklich super. Ich habe mir viele Objekte im Netz angeschaut, aber nur wenige vor Ort besichtigt. Die eigentliche Besichtigung hat nur etwa 45 Sekunden gedauert", zeigt sich Belina als unkomplizierter Maklerkunde.

Sport und Kultur

Heimweh nach Graz verspürt Belina nicht: "Ich finde Graz super und habe auch noch viel Familie in der Stadt. Zu Hause bin ich mittlerweile aber in Wien. Graz ist für mich jetzt eher was für das Wochenende zum Entspannen." Belina schätzt vor allem das kulturelle Angebot in Wien, dass er auch regelmäßig nützt. "Ich gehe gerne Essen, ins Kino oder in Konzerte und Ausstellungen. Da kann Graz sicher nicht mit Wien mithalten", so der Steirer, der in seiner Freizeit auch regelmäßig Sport betreibt. Dabei stehen bei ihm im Sommer das Radfahren und im Winter das Schifahren hoch im Kurs. "Ich habe die erste Saison hinter mir, in der ich gar nicht zum Schifahren gekommen bin. Zuerst aufgrund des Arbeitsaufwandes und der geringen Schneemenge, dann wegen Corona. Das ist für einen Steirer fast schon peinlich. Aber es wird hoffentlich in der kommenden Saison wieder besser", so der Sportbegeisterte, der auch Mitglied beim Real Estate Cycling Club ist. "Wenn es die Zeit zulässt, gehe ich auch gerne Motorrad fahren", ist ihm auch das motorisierte Zweirad nicht fremd.

„Für uns als Makler ist es immer gut, wenn sich etwas bewegt am Markt.“

Während des Lockdown ging es geschäftlich bei Belina ruhig zu: "Bei uns war es so, als hätte jemand die Handbremse gezogen. In den ersten Wochen war es sehr still und viele Projekte, an denen wir gearbeitet haben, wurden auf Eis gelegt. Mittlerweile hat das Geschäft wieder an Fahrt aufgenommen. Aber dass das Ganze Einbußen mit sich bringt, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren." Belina fürchtet auch, dass die Situation noch länger anhalten wird. "Die klassische V-Kurve wird nicht passieren. Es wird Bereiche geben, die weniger beeinflusst sein werden, wie etwa Wohnen, und andere, die stärker betroffen sind, wie Hotel und Retail. Viele Retailer tun sich momentan schwer", so Belina, der überzeugt ist, dass gerade jetzt viel Arbeit auf ihn zukommt. "Für uns als Makler ist es immer gut, wenn sich etwas bewegt am Markt. Es werden zum Beispiel noch einige Objekte im Retail-Bereich auf den Markt kommen", meint Belina.

Potenziale ausschöpfen

In Zukunft will Belina das Unternehmen weiterentwickeln und auch wachsen. "Wir haben eine jahrzehntelange, lokale Erfahrung, kombiniert mit einem internationalen Netzwerk. Ich bin überzeugt, dass wir das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben. Jetzt ist es natürlich etwas schwierig, aber es wird ein gewisses Wachstum machbar sein und wir werden stark aus der Situation herausgehen", blickt Belina optimistisch in die Zukunft. Spannend wird es für den Immobilienprofi Ende September.

Denn er ist als Bester Makler beim Immobilienpreis Cäsar nominiert. "Ich finde, es ist eine tolle Veranstaltung, die wir ja auch schon seit Jahren gerne unterstützen. Alles, was unsere Branche qualitativ nach vorne bringt, ist uns sehr willkommen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, dass ich immer schon auf den Cäsar hingearbeitet habe, dann wäre das nicht ganz richtig. Aber jetzt, wo ich mit der Nominierung überrascht wurde, freut mich das natürlich schon", ist Belina von der Nominierung geschmeichelt. Enttäuscht werde er aber nicht sein, wenn es mit der Auszeichnung nicht funktioniert. "Gewinnen kann nur einer von dreien und ich werde sicher nicht weinend hinter der Bühne stehen, wenn es nicht klappt."

Kundenfeedback als Motivation

Wichtiger ist Belina sowieso das Feedback seiner Kunden: "Am schönsten ist es, wenn man ein Kunde nicht nur einmal, sondern öfters bedienen kann. Wir haben erst kürzlich eine Mail von einem Kunden bekommen, für den wir eine große Wohnung verkauft haben und der uns ein Abgeberhonorar bezahlt hat. Er schrieb, dass es ihm selten so angenehm war, eine Rechnung zu bezahlen, weil er so mit unserer Leistung zufrieden war. Das sind Situationen, die taugen mir irrsinnig. Auf diese Sachen haben wir hingearbeitet." Denn für den nachhaltigen Erfolg ist laut Belina nicht nur die Geschäftsidee wichtig, sondern auch, dass man mit Freude dabei ist. "Wenn dann noch die Ergebnisse stimmen, dann ist das natürlich besonders lässig", meint Belina, der Neueinsteigern in der Branche rät, keine Scheu zu haben, Sachen auszuprobieren: "Es ist eine komplexe Branche, aber wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Essenziell ist, dass man sich verkaufen kann. Wichtig ist auch, dass man Freude daran hat, mit anderen Menschen zu agieren. Damit ist schon ein ordentlicher Teil abgedeckt."

Der heimische Immobilienmarkt wird laut dem Immobilienprofi auch nach Corona ein stabiler und interessanter Markt bleiben. "Der österreichische Investmentmarkt wurde bis vor einigen Jahren fast ausschließlich von heimischen und deutschen Playern bespielt. Mittlerweile sind viele andere internationale Investoren aufgetaucht", sieht Belina weiter Marktpotenzial. Österreich habe eine hohe Lebensqualität sowie eine stabile wirtschaftliche und politische Situation. Das alles mache den heimischen Markt für internationale Investoren auch in Zukunft interessant. "Ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte und wir werden sicher weiter internationalen Geschäfte machen", so Belina.