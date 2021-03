immo flash

Deutsche Bauwirtschaft verhalten positiv

Etwa 1 Prozent Umsatzplus für 2020 erwartet

Autor: Stefan Posch

Die deutsche Bauwirtschaft blickt mit verhaltener Zuversicht auf das Jahr 2021 und erwartet einen Umsatzplus von rund einem Prozent.

„Wir blicken auf ein kompliziertes Jahr 2020 zurück, das uns immerhin noch ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent gebracht hat. Allerdings ist das Jahr bei unseren Mitgliedern sehr unterschiedlich verlaufen.“ Mit diesen Worten schätzte der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer, die Lage der rund 370.000 Mitgliedsbetriebe ein.

Nachbauer weiter: „Und auch für 2021 erwarten wir nur ein geringfügiges Wachstum von 1,3 Prozent. Unsere Mitglieder würden dann 368,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften.“ Das verhaltene Umsatzwachstum 2020 spiegelt sich auch bei der Beschäftigtenentwicklung wider. Insgesamt hat die Bauwirtschaft ihren Beschäftigtenstand bei 3,4 Millionen halten können, mit leichten Zugewinnen im Bauhauptgewerbe (+1,2 Prozent) und bei der Gebäudetechnik (+0,2 Prozent) sowie mit einem leichten Verlust im Ausbaubereich (-0,6 Prozent).

Der Bereich des Bauhauptgewerbes war stark von der guten Entwicklung im Wohnungsneubau geprägt. Insgesamt haben die Betriebe hier im vergangenen Jahr 128,4 Mrd. Euro erwirtschaftet, was einem Plus von 4,9 Prozent entspricht. Für das laufende Jahr erwarten sie einen Umsatz von fast 130 Mrd. Euro, was dann nur noch plus 0,7 Prozent ausmacht. Auch die Zahl der Beschäftigten dürfte mit 0,4 Prozent nur marginal auf 880.000 Menschen steigen.