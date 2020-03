immo flash

Deutsche dehnen in den USA aus

Trei entwickelt weiteres Wohnprojekt

Autor: Charles Steiner

Für so manchen deutschen Investor werden die Vereinigten Staaten zunehmend zum Zielmarkt. Einer davon ist die Trei Real Estate aus Mülheim an der Ruhr, die sich vornehmlich auf Entwicklung und Bestandshaltung von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien konzentriert hat. Diese startet jetzt ihr zweites Wohnprojekt in den USA, und zwar in Mount Pleasant, einem Vorort von Charleston im Bundesstaat South Carolina. Dort entwickelt sie 224 Mietwohnungen auf insgesamt rund 19.300 m² Wohnfläche. Dafür investiert Trei, wie aus einer aktuellen Meldung hervorgeht, rund 49 Millionen Euro. Realisiert wird das Projekt im Rahmen eines Joint-Ventures mit dem lokalen Partner Middle Street Partners.

Zwar sei das primäre Ziel von Trei Real Estate, die meisten Objekte in den Vereinigten Staaten zu verkaufen, allerdings will man bei dieser Entwicklung anders vorgehen: "Beim Projekt in Charleston ist allerdings die Lage - aufgrund der Nähe zum Ozean - so einzigartig, dass wir es voraussichtlich nach Fertigstellung im Bestand halten werden", so Pepijn Morshuis, CEO der Trei Real Estate. Man wolle zudem die Wohnimmobilienstrategie in den USA weiter vorantreiben, kündigte der Trei-Vorstandschef an.