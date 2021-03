immo flash

Deutsche Investment auf Wachstumskurs

Verwaltetes Vermögen 2020 um 20 Prozent gestiegen

Autor: Stefan Posch

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Investment hat ihren Wachstumskurs trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch im Jahr 2020 beibehalten. Die Summe der von der Gesellschaft verwalteten Vermögenswerte erhöhte sich zum 31. Dezember 2020 um mehr als 20 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,5 Milliarden Euro). Im Verbund mit der EB GROUP beliefen sich die Assets under Management zum Jahresende auf rund 1,9 Milliarden Euro (Vorjahr: Milliarden Euro).

Das Produktportfolio der Deutsche Investment umfasste zum Jahresende 2020 sieben Immobilien-Spezial-AIF sowie ein Individualmandat für einen institutionellen Investor in der Assetklasse Wohnen. Neben fünf Wohnimmobilien- und einem Büroimmobilienfonds gehört dazu auch der 2020 neu an den Markt gebrachte Einzelhandelsimmobilienfonds „Deutsche Investment - Food Retail I“, der sich auf Investitionen in lebensmittelgeankerte Nahversorgungs- und Fachmarktzentren, Lebensmittelvollsortimenter sowie Discounter fokussiert. „Mit der Etablierung unserer neuen Schwestergesellschaft DIR Deutsche Investment Retail am Markt und ersten Investitionen in Wohnimmobilien an den Standorten Köln und Düsseldorf haben wir im Jahr 2020 wesentliche Grundlagen für das weitere erfolgreiche Wachstum geschaffen und unser Produktangebot weiter diversifiziert“, sagt Enver Büyükarslan, Gesellschafter der Deutsche Investment KVG. „Dabei haben sich gerade unter den Bedingungen der pandemiebedingten Einschränkungen unsere Assetklassen Wohnen und Nahversorgung als sehr solide und stabil erwiesen. Durch unseren bundesweiten und bewährten Marktzugang werden wir unsere Ankaufsdynamik im Sinne unserer Anleger beibehalten, sodass wir im laufenden Geschäftsjahr nahtlos an die Erfolge von 2020 anknüpfen können.“