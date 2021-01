immo flash

Deutsche Umlandgemeinden ziehen an

Starke Preisanstiege in Peripherie der Metropolen

Autor: Charles Steiner

Die deutschen Mieten und Kaufpreise klaffen immer mehr auseinander. Aber: Zumindest der Anstieg der Angebotsmieten, die in den vergangenen fünf Jahren starken Aufwind erlebt hatten, hatte sich im zweiten Halbjahr 2020 etwas abgebremst. Zumindest in den Städten. Denn in den Umlandgebieten der deutschen Top-Metropolen steigen Mieten und Kaufpreise überdurchschnittlich rasant. Das geht aus einer Analyse von Jones Lang Lasalle (JLL) hervor, die die deutschen Big 8 untersucht hat. Und: In Stuttgart sei sogar erstmals ein Mietpreisrückgang verzeichnet worden.

Trotz anhaltender Corona-Pandemie haben die Angebots-Mietpreise auf den Wohnungsmärkten in den von JLL untersuchten Big 8 - Städten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig) weiter zugelegt. Im zweiten Halbjahr sind sie gegenüber dem Vorjahr im Mittel um +3,5 Prozent gestiegen. Damit lag der Zuwachs auf vergleichbarem Niveau wie 12 Monate zuvor, deutlich niedriger aber gegenüber dem Fünfjahresschnitt (+4,9 Prozent). Verteuert haben sich im zweiten Halbjahr 2020 ein weiteres Mal auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen. Mit durchschnittlich + 9,3 Prozent Ende des zweiten Halbjahres liegen sie zwar unterhalb des Vorjahresanstiegs (+10,2 Prozent), aber über dem Fünfjahresschnitt (+8,6 Prozent).

Roman Heidrich,Lead Director Residential Valuation JLL, Berlin: „Der Mietpreiszuwachs in den Big 8 - Städten bewegt sich damit zwar oberhalb des gesamtdeutschen Durchschnitts (+2,8 Prozent), lag aber deutlich unter den mittleren Preisanstiegen in den eher ländlich geprägten Landkreisen (+4,7 Prozent). Eine Ursache für diese Entwicklung ist der Preisanstieg im Umland der Big 8-Städte aufgrund einer gestiegenen Nachfrage, die sich von Stadt, über Innenstadtnähe in Richtung Umland verschoben hat.“

Anders als im Bereich der Mietpreise konnten sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im zweiten Halbjahr 2020 ein weiteres Mal deutlich verteuern. Damit hat sich auch das Auseinanderdriften von Miet- und Kaufpreisen noch einmal beschleunigt.